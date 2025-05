Rimini, al Centro I Malatesta la Festa della Mamma diventa uno shooting fotografico per tutta la famiglia

“Che mondo sarebbe senza la mamma?” È questo lo slogan con cui domenica 11 maggio il Centro Commerciale I Malatesta invita tutte le famiglie a partecipare a una giornata speciale, trasformando la galleria in un grande set fotografico dedicato alla Festa della Mamma.

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, sarà possibile posare per una foto di famiglia e partecipare a un contest social che mette in palio fino a 500 euro in buoni spesa. Le immagini scattate verranno pubblicate dal 15 al 20 maggio sulle pagine social del centro commerciale e sottoposte al voto del pubblico: amici, parenti e follower potranno votare la loro preferita tramite un link dedicato.

I premi

1° classificato: 250 € in buoni spesa

2° classificato: 150 € in buoni spesa

3° classificato: 100 € in buoni spesa

I buoni potranno essere utilizzati nei negozi aderenti del centro e fino al 50% anche presso l’Ipermercato.

Un gesto d’amore che vale doppio

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Il Punto Rosa, associazione di volontariato che si occupa del sostegno alle donne colpite da carcinoma mammario, offrendo supporto durante tutte le fasi della malattia e promuovendo il benessere psicologico delle pazienti.

Una giornata per celebrare le mamme, creare ricordi indelebili e sostenere una causa importante. Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito ufficiale: www.centroimalatesta.it