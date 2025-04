Rimini, al cinema Fulgor arriva “La vita da grandi” con Greta Scarano e i fratelli Tercon

Domenica 5 aprile, alle ore 18.40, il cinema Fulgor di Rimini ospiterà la proiezione di “La vita da grandi”, il film diretto da Greta Scarano e interpretato da Matilda De Angelis, con la partecipazione di Yuri Tuci, alla sua prima apparizione sul grande schermo. A seguire, ci sarà un incontro con la regista e i fratelli riminesi Margherita e Damiano Tercon, la cui storia personale ha ispirato la pellicola.

Il film, che ha ricevuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna tramite Emilia-Romagna Film Commission e del Comune di Rimini, racconta la storia di Irene, una giovane donna che vive a Roma, ma è costretta a tornare a Rimini per prendersi cura di suo fratello maggiore, Omar, affetto da autismo. Inizialmente, Irene si trova a fare i conti con le difficoltà e le sfide che comporta vivere con un fratello con disabilità. Tuttavia, si rende presto conto che Omar ha le idee chiare sul suo futuro: vuole sposarsi, avere tre figli e diventare un cantante rap famoso. Per realizzare questi sogni, però, Omar deve imparare a diventare autonomo, e così inizia un intenso percorso di crescita con l’aiuto di Irene, durante il quale affrontano insieme le loro paure e speranze.

“Quando ho intercettato la storia di Damiano e Margherita Tercon ne sono rimasta letteralmente folgorata – racconta la regista Greta Scarano. – Ho immediatamente pensato che l’avrei voluta raccontare come regista. Il film vuole esplorare il punto di vista di Irene, una ‘sibling’ destinata a fare la caregiver del fratello, ma anche quello di Omar, il quale affronta le difficoltà quotidiane legate alla sua disabilità e al confronto con una sorella ‘normale’.”

La regista sottolinea l’importanza di trattare con delicatezza ma anche franchezza temi come la disabilità e il “dopo di noi”, che spaventano molte famiglie in cui uno dei membri vive con una disabilità. Per interpretare il ruolo di Omar, Greta Scarano ha scelto Yuri Tuci, un attore che non è autistico, ma che ha conquistato la regista con la sua straordinaria capacità interpretativa, visibile nel suo monologo teatrale “Out is Me”.

L’incontro con i fratelli Tercon, a seguito della proiezione, offrirà l’opportunità di conoscere più a fondo la storia vera che ha ispirato questo toccante racconto cinematografico. Un’occasione imperdibile per scoprire un film che parla di famiglia, speranza e crescita personale, in un delicato equilibrio tra realtà e sogno.