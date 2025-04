Rimini. Al Mamì Bistrot serata di Pasqua con le “Drag Queen”. Domenica prossima a Rivabella la comicità irriverente di Simona Sventura, Madame Yoyo e Drag Rovina

Una Pasqua “drag” al Mamì Bistrot di Rivabella che, domenica 20 aprile, propone sul palco di via Toscanelli lo show comico e irriverente di Simona Sventura e delle sue Drag Queen.

Per questo terzo appuntamento la celebre artista bolognese sarà affiancata dall’energia contagiosa di Madame Yoyo e dalla satira pestifera di Drag Rovina.

Il terzetto sarà protagonista di uno spettacolo esclusivo che, come al solito, fonde creatività e trasgressione, il tutto mantecato da un pizzico di autoironia.

Conosciuta in tutta Italia, da sempre appassionata di moda (è lei a disegnare i suoi gioielli e gli abiti di scena), Simona Sventura si esibirà con il suo gruppo di performer professioniste mettendo in scena il “Drag Queen Sister Show”. Si tratta di un vero e proprio carrozzone artistico, composto da diverse identità che unisce la classica arte performativa a momenti di vero e proprio cabaret e stand up comedy.

Vocalist, cantante e presentatrice, titolare a Bologna di una scuola di arti performative che forma giovani artiste emergenti, Simona è anche madrina e organizzatrice di concorsi prestigiosi: da Miss Drag Queen Emilia-Romagna passando per il Drag Factor Emilia Romagna fino ad arrivare ad un format da lei stessa ideato, Beauty Queen Italia, un concorso nazionale che, da qualche anno, ha conquistato grande attenzione.

Protagonista di alcune apparizioni televisive – dall’incontro con il grande Fabrizio Frizzi su Rai1 alla partecipazione ad un cooking show per la televisione nazionale rumena – Simona Sventura regalerà al pubblico del Mamì un live-show elettrizzante, elegante e condito da tanta comicità.