Rimini, al Teatro Pesaresi una serata per ripensare il carcere: “Reclusi, non esclusi” tra musica, testimonianze e speranza

Venerdì 23 maggio alle ore 21 il teatro “Marilena Pesaresi” di San Lorenzo in Correggiano ospiterà “Reclusi, non esclusi. Carcere: l’alternativa è possibile”, un incontro-spettacolo pensato per raccontare un’altra idea di giustizia. Una serata intensa e coinvolgente fatta di musica, video, poesia e voci vere per riflettere sul significato della pena e sul valore del riscatto.

L’iniziativa nasce dal lavoro del gruppo Fratelli Tutti, attivo nelle parrocchie di San Lorenzo in Correggiano e San Salvatore, e intende proporre una narrazione diversa del carcere, lontana dalla logica esclusivamente punitiva. L’obiettivo è portare l’attenzione su percorsi di giustizia riparativa e accompagnamento, dove la persona resta al centro, anche nel momento della caduta.

Nel corso della serata interverrà anche la Comunità Educante con i Carcerati (CEC) di Rimini, realtà che da anni opera con dedizione al fianco dei detenuti, offrendo ascolto, sostegno e opportunità di reinserimento.

L’incontro vuole essere un invito a cambiare prospettiva, superando il pregiudizio e riconoscendo che nessuno si esaurisce nei propri errori. In chiusura, verrà offerta al pubblico una “chiave di cioccolato” come simbolo di apertura al cambiamento e alla possibilità di un nuovo inizio. Per chi invece preferisce chiudere e dimenticare, non ci sarà cioccolato… ma una provocazione a guardare più in profondità.

L’ingresso è libero e aperto a tutti, per una serata di riflessione, empatia e coraggio. Una vera occasione per scoprire come il carcere possa essere anche un luogo di rinascita, non solo di esclusione.