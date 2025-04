Rimini, al via “Adotta un cardinale”: le suore di San Bernardino invitano i fedeli a pregare per il Conclave

Un modo semplice ma profondo per sentirsi partecipi di uno dei momenti più importanti della Chiesa cattolica. A Rimini, nella chiesa di San Bernardino, le suore del convento hanno lanciato l’iniziativa “Adotta un cardinale”, un invito rivolto a tutti i fedeli per accompagnare spiritualmente i cardinali chiamati a eleggere il nuovo Papa dopo la scomparsa di Francesco.

Il progetto propone a ogni fedele di scegliere un cardinale elettore e di adottarlo simbolicamente nella preghiera. Non si tratta di pronosticare chi sarà il prossimo Pontefice, precisano le religiose, ma di sostenere ciascun elettore con una preghiera discreta e personale, affinché, guidato dallo Spirito Santo, possa contribuire a una scelta illuminata.

In chiesa è stato allestito un tabellone con i nomi di tutti i cardinali partecipanti, ma l’iniziativa è attiva anche online attraverso il sito ufficiale delle suore di San Bernardino. Qui i fedeli possono selezionare un cardinale non ancora adottato, così da garantire che ogni elettore riceva un sostegno spirituale.

La proposta, già sperimentata con successo durante il conclave del 2013, ha raccolto una partecipazione vivace anche questa volta, in un clima di attesa che si respira in tutto il mondo cattolico.

Intanto, nella giornata di oggi, 28 aprile, i cardinali si riuniscono in Congregazione Generale per stabilire la data ufficiale di inizio del conclave, che, secondo il rito liturgico, dovrà avvenire tra il 5 e il 10 maggio. Gli elettori sono attualmente 133, dopo il ritiro per motivi di salute del cardinale spagnolo Antonio Cañizares e dell’arcivescovo emerito di Sarajevo, Vinko Pulji?.

In un momento carico di attesa e spiritualità, l’iniziativa delle suore di Rimini si offre come gesto semplice ma potente per rispondere alla chiamata alla preghiera della Chiesa universale.