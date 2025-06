Rimini, al via Beach Like a Deejay: tre giorni di musica, sport e divertimento in spiaggia

Da domani, venerdì 27, a domenica 29 giugno 2025, Rimini si prepara a ospitare la tappa estiva di Beach Like a Deejay, il tour di Radio Deejay che trasformerà la spiaggia in un grande palcoscenico all’insegna di musica, sport e momenti di svago per tutta la città.

L’evento si svolgerà a Piazzale Boscovich, che ogni sera accoglierà concerti e dj set capaci di animare le notti riminese con un ritmo coinvolgente. Ma la giornata inizia presto con un ricco programma di attività gratuite pensate per tutti gli appassionati di movimento e divertimento. Si potrà partecipare a sessioni di fitness, tornei e giochi con sport da spiaggia come volley, tennis da tavolo, basket, bocce, calcio balilla, oltre ad esperienze acquatiche come sup elettrico e acqua scooter.

Sul fronte musicale, la prima serata di venerdì sarà animata da Radio m2o con i dj set di Dj Shorty, Fargetta e Merk & Kremont. Sabato, spazio invece a Radio Deejay che porterà sul palco artisti di rilievo come Francesca Michielin, The Kolors, Venerus e ancora Merk & Kremont. La chiusura domenicale sarà affidata a Radio Capital, con le performance di Maria Antonietta, Colombre e Tiromancino.

In aggiunta, domenica 29 giugno alle ore 10.30 sulla spiaggia si terrà lo Speakers’ Corner, un talk speciale che vedrà protagonisti nomi noti come Gianluca Gazzoli, Giorgio e Furio del Trio Medusa, Danilo da Fiumicino, Matteo Curti e Alessandra Patitucci, offrendo un’occasione di confronto e intrattenimento davanti al mare.

Beach Like a Deejay rappresenta così un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere un weekend all’insegna di sport, musica e socialità in uno degli scenari più suggestivi della Riviera Romagnola.