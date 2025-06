Rimini, al via dal 2 luglio le “Visite Guidate Teatralizzate” con InsoliTouRimini: tra cultura, teatro e aperitivo al tramonto

Mercoledì 2 luglio prende il via la sesta edizione di InsoliTouRimini, l’originale rassegna di Visite Guidate Teatralizzate che per tutta l’estate 2025 animerà il centro storico della città ogni mercoledì sera. Un appuntamento ormai atteso da cittadini e turisti che unisce cultura, divertimento e sapori in un percorso esperienziale unico.

Le visite, ideate e curate dalla guida turistica certificata Barbara Zaghini e da Alexia Bianchi_Comunicazione, offrono un’occasione “divertente per scoprire una Rimini ‘inusuale’”, come sottolineano le ideatrici, attraverso i quartieri meno noti della città, raccontati con aneddoti e curiosità.

Il ritrovo è previsto alle ore 17.45 presso l’Arco d’Augusto, da dove il gruppo partirà alle 18.00 per un itinerario che si snoda tra vicoli, strade e piazze del centro. Ad accompagnare i partecipanti sarà Barbara Zaghini, affiancata dalla voce narrante di Alexia Bianchi, mentre lungo il cammino non mancheranno “incursioni teatrali” che promettono di sorprendere e divertire il pubblico.

L’esperienza si concluderà intorno alle ore 20.00 nello scenografico Borgo San Giuliano, tra i celebri murales ispirati all’universo di Federico Fellini, con un aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo.

Al termine della visita, i partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera della Rimini Shopping Night, l’evento che ogni mercoledì d’estate accende il centro storico con shopping, spettacoli itineranti, concerti, mercatini, mostre, dj set e aperture serali dei musei.

“InsoliTouRimini è l’unico e originale tour guidato con interventi teatrali pensato per far vivere la città in modo coinvolgente, emozionante e accessibile a tutti”, affermano le organizzatrici.

Il progetto è reso possibile anche grazie al supporto tecnico di Emporio 90, negozio di abbigliamento di Viserba.

Informazioni e prenotazioni: