Rimini. Al via i lavori per la nuova casa della danza: conversione del “RDS Stadium” in centro federale FIDS

Il progetto per la conversione del RDS Stadium in centro federale FIDS è un’importante iniziativa per il territorio riminese. La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Federazione Italiana Danza Sportiva ha permesso di accedere ai fondi europei del PNRR per la riqualificazione energetica e funzionale dello stadio. La trasformazione dello stadio in un centro federale consentirà di soddisfare le esigenze degli atleti della Federazione Italiana Danza Sportiva e di organizzare eventi culturali e manifestazioni sportive.

L’obiettivo del progetto è quello di trasformare Rimini in una vera e propria “Dance Valley” e di consolidare il rapporto tra la città e il ballo. Lo scopo è attrarre persone da tutto il mondo, tra atleti, appassionati e professionisti del settore, contribuendo allo sviluppo turistico della zona e migliorando la qualità degli eventi.

Gli interventi di riqualificazione comprendono l’installazione di un impianto fotovoltaico, la divisione acustica reversibile delle due arene e la riqualificazione delle aree spogliatoi e di smistamento degli atleti. La struttura potrà funzionare sia come due arene distinte che nella configurazione attuale per permettere la realizzazione di eventi culturali, sportivi e concerti con una capienza massima di 5.000 spettatori.

I lavori, finanziati interamente dal PNRR per un costo totale di 4 milioni di euro, inizieranno l’8 gennaio e si prevede che saranno completati entro novembre 2025.