Rimini. Al via i lavori per la rotatoria tra via Fada, via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Prendono il via questa sera i lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Fada, via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, un progetto che prevede alcune modifiche alla circolazione per consentire i lavori, programmati dopo la chiusura delle scuole.

Il cantiere, situato in un’area che collega zone molto frequentate della città come il Tribunale, il Centro Studi, la Colonnella e l’Ospedale Infermi, inizierà con due fasi distinte di lavorazione in cui sarà necessaria la chiusura totale del tratto di via Fada compreso tra via Agnesi e via Flaminia. Nelle prime due giornate – oggi e domani – la chiusura riguarda solo le ore serali e notturne, in quanto si procederà con la prima fase, che riguarda le demolizioni e le installazione della segnaletica provvisoria. Successivamente, a partire da mercoledì 11, e fino al giorno 19 giugno, si avvierà la seconda fase che comporta una chiusura diurna e notturna, per consentire i lavori che includono l’ampliamento dei marciapiedi e la posa dei sotto servizi. Il traffico sarà regolarmente ripristinato a partire dal 20 giugno, in tempo per la Notte Rosa.

Durante il resto del periodo di lavorazione, si procederà con restringimenti temporanei delle carreggiate adiacenti, senza ulteriori chiusure totali e garantendo sempre la percorrenza in entrambe le direzioni di marcia. In particolare, i restringimenti riguardano la carreggiata su via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nella corsia in direzione mare (lato Ravenna), limitatamente agli ultimi 80 metri prima della rotatoria. Un altro restringimento è previsto sulla carreggiata di via Flaminia, lato mare, dal civico 80 al civico 70.

Per agevolare la viabilità durante il cantiere, è stata installata apposita segnaletica che indica i percorsi alternativi in direzione monte/autostrada. I percorsi consigliati includono via Settembrini, via Pascoli, via Tripoli e via Flaminia Conca, così da consentire spostamenti più fluidi evitando il tratto interessato dai lavori.

Come noto, il progetto prevede la realizzazione di una rotonda permanente, sostituendo quella esistente con una struttura più ampia e funzionale, arricchita da un’aiuola verde con piante ornamentali e una struttura decorativa in metallo al centro. Questo design non solo migliorerà l’aspetto estetico dell’incrocio, ma fornirà anche una maggiore visibilità e sicurezza. L’asfalto sarà completamente rifatto con materiali resistenti e adatti alle esigenze del traffico locale. Inoltre, il progetto include l’espansione del percorso pedonale e ciclabile lungo via Flaminia, rendendolo più sicuro e visibile, e l’ottimizzazione dell’illuminazione pubblica secondo le nuove configurazioni stradali.

L’investimento totale per questo intervento è di 300mila euro, con la progettazione affidata alla società Anthea.

Comune di Rimini