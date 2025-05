Rimini, al via i trasporti estivi gratuiti: tra spiagge, mercati e centro senza bisogno dell’auto

Con l’arrivo della stagione estiva, Rimini rinnova la sua rete di trasporti pubblici gratuiti per facilitare l’accesso ai luoghi più frequentati da cittadini e turisti, senza ricorrere all’auto privata. Dal primo giugno e fino a metà settembre, infatti, la città offrirà una serie di servizi pensati per muoversi comodamente tra mare, mercati e aree urbane.

Tra le novità di quest’anno spicca l’introduzione del trenino estivo a Viserba, ideato per collegare le zone interne con la fascia costiera. Il servizio, attivo tutti i giorni nelle fasce orarie mattutina e pomeridiana, si snoda su un itinerario che tocca le principali vie della frazione, da via Baroni fino al lungomare, passando per via Sacramora, viale Bologna e viale Toscanelli, con un’inversione alla rotonda degli acquascivoli. L’obiettivo è quello di connettere in modo semplice e gratuito i residenti e i villeggianti alle aree turistiche e commerciali della zona.

Confermata anche l’iniziativa già sperimentata nel 2024 nel Parco del Mare Nord, a supporto del mercato domenicale di Torre Pedrera. Qui, un trenino turistico gratuito collega il parcheggio Foglino con l’area mercatale ogni domenica mattina, con corse ogni mezz’ora, lungo un percorso che attraversa via degli Orti, via della Lama e via Tolemaide, fino a via Domeniconi e via Gebel.

Per chi soggiorna nella parte sud della città o desidera recarsi in spiaggia senza usare l’auto, è già attivo dal 25 aprile Shuttlemare, il servizio di trasporto su prenotazione gestito da Start Romagna. Gratuito e disponibile fino al 14 settembre, questo sistema permette a chiunque, anche con mobilità ridotta, di spostarsi tra le fermate a monte e a mare della ferrovia. Fino al 2 giugno sarà operativo nei fine settimana e nei festivi, mentre dal 7 giugno sarà attivo ogni giorno dalle 9 alle 21. Per utilizzarlo è sufficiente scaricare l’app My Start Romagna e selezionare le fermate desiderate. Il servizio è compatibile con i parcheggi scambiatori cittadini, come quelli di Chiabrera, Palacongressi, Fantoni e altri.

Infine, non mancano le opzioni a pagamento per chi desidera esplorare Rimini in modo alternativo. I classici trenini turistici rimangono un’attrattiva per famiglie e visitatori, con percorsi che coprono sia il centro storico che le aree marittime. Dal 31 maggio sono ripartite le linee centrali, mentre da inizio giugno riprendono anche quelle che servono le zone nord e sud, con itinerari pensati per raggiungere i mercati settimanali del mercoledì e del sabato partendo da Miramare, Marina Centro e Viserba.

Rimini conferma così la propria attenzione alla mobilità sostenibile e accessibile, puntando su un’estate all’insegna del movimento, della comodità e della scoperta del territorio.