Rimini. Al via il potenziamento della pubblica illuminazione nelle vie Montevecchio, Orsoleto e Casalecchio

A partire da lunedì 7 aprile prenderanno il via importanti lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento della pubblica illuminazione in alcune strade situate a monte della Statale 16. Gli interventi interesseranno in particolare le vie Montevecchio, Orsoleto e Casalecchio.

L’obiettivo dell’opera, che ha un importo complessivo di 190 mila euro, è quello di migliorare la sicurezza e la visibilità nelle aree previste, attraverso l’installazione di nuovi apparecchi illuminanti, la posa di linee di alimentazione aerea e la collocazione di nuovi pali di sostegno. Un intervento che fa parte del progetto di “Potenziamento Pubblica Illuminazione ed Impianti Semaforici – Anno 2024“.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, si renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alla circolazione veicolare e pedonale. Le variazioni alla viabilità riguardano per primo la via Montevecchio, nel tratto tra via Maceri e via Del Poggio. A partire dal 7 al 30 aprile, in questo tratto di strada è prevista una limitazione alla circolazione per consentire l’installazione di 46 nuovi punti luce a tecnologia led per l’intero tratto stradale.

Lo stesso tipo di intervento verrà eseguito anche su via Casalecchio, nel tratto tra la rotatoria con via Panzano e via Trignano. In questo caso il cantiere interesserà la via dal 22 aprile al 9 maggio per l’installazione di 9 nuovi punti luce a led lungo il tratto interessato.

In entrambi i casi le inibizioni alla circolazione, che prevedono una chiusura della strada nelle ore diurne, non riguardano mai i residenti e i mezzi di soccorso.

Successivamente, dal 5 al 16 maggio, si passerà alla via Orsoleto, nel tratto tra via Fagnano e via Villanova. I lavori, in questo caso, comporteranno solo alcuni restringimenti della carreggiata nelle aree in cui saranno sostituiti i pali di illuminazione. Non sono previste chiusure, ma un senso unico alternato con l’ausilio di impianti semaforici temporanei o movieri. Anche in questo caso sono previsti 9 nuovi punti luce a led.

Comune di Rimini