Rimini, al via il progetto “Vita Autonoma”: campus abitativi per giovani con disabilità intellettiva

Nel cuore della nuova iniziativa approvata dal Distretto socio-sanitario di Rimini c’è un modello innovativo di autonomia assistita: il progetto “Vita Autonoma” mira a offrire a giovani e giovani adulti con disabilità intellettiva lieve o medio-lieve la possibilità concreta di sperimentare la convivenza e l’autonomia in contesti abitativi protetti ma non isolati.

Un campus per costruire indipendenza

L’iniziativa prevede la creazione di appartamenti strutturati come campus, in cui piccoli gruppi composti da 4 o 5 partecipanti potranno vivere esperienze residenziali brevi (38 ore) o lunghe (52 ore) ogni mese. Due saranno i livelli di affiancamento educativo previsti: uno più intensivo, con un educatore ogni due persone, e uno più autonomo, con un educatore ogni quattro. A questi si affianca un quarto gruppo che parteciperà a un percorso flessibile, tra laboratori, esperienze in appartamento ed educativa domiciliare, con un graduale aumento dell’autonomia.

Percorsi personalizzati e supporto alle famiglie

Il progetto punta a potenziare le capacità domestiche, decisionali e relazionali dei partecipanti attraverso attività semplici ma fondamentali: cucinare, gestire la casa, organizzare il tempo libero. Il tutto supportato da un team di educatori professionisti e affiancato da laboratori di socializzazione, interventi domiciliari e un servizio di supporto psicologico dedicato sia ai partecipanti che alle loro famiglie.

Due anni di sperimentazione con possibilità di proroga

Finanziato attraverso il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza con un contributo annuo di 67.500 euro, il progetto avrà una durata iniziale di due anni, rinnovabile per ulteriori due in base ai risultati raggiunti. L’avvio è stato accompagnato da una procedura pubblica di co-progettazione che ha coinvolto enti del terzo settore, puntando su una visione condivisa e partecipata del percorso educativo.

Nel 2023, 23 persone avevano già manifestato interesse per questa esperienza di autonomia. Ora, con “Vita Autonoma”, il futuro si fa più vicino, concreto e condiviso.