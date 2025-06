Rimini. Al via la gara per l’affidamento di gestione del nido comunale Girotondo

Rimini guarda al futuro dei suoi cittadini più piccoli. È stata avviata nei giorni scorsi la procedura per l’affidamento in gestione del nido d’infanzia comunale Girotondo, completamente ricostruito grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’intervento rientra in un piano più ampio che ha interessato tre nidi comunali – Girotondo, Pollicino e Peter Pan – e che ha permesso non solo di rinnovarne gli spazi, ma anche di aumentare la capacità complessiva di 67 posti che avranno tutti una sezione dedicata ai lattanti.

Il nuovo Girotondo potrà ospitare 84 bambini e sarà attivato a pieno regime dall’estate 2026.

Per assicurare continuità educativa e un passaggio graduale, il servizio partirà già da settembre 2025 nella sede attuale, per poi trasferirsi nella nuova struttura una volta pronta. In questo modo le bambine e i bambini manterranno lo stesso gruppo educativo per almeno due anni, rafforzando il legame con le educatrici, gli educatori e, più in generale, ambiente.

L’amministrazione ha scelto di affidare il servizio tramite un accordo quadro con un unico operatore economico, della durata di quattro anni. L’importo complessivo stimato supera i 4 milioni di euro.

Comune di Rimini