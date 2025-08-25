Rimini, al via “Rim Rimini in Musica 2025”: dal 29 agosto tre giorni di concerti all’Arena Francesca

Parte venerdì 29 agosto la terza edizione di “Rim Rimini in Musica”, la rassegna organizzata da Nove Eventi in collaborazione con il Comune di Rimini, che animerà l’Arena Francesca da Rimini fino a domenica 31 agosto.

La serata inaugurale vedrà protagonista centomilacarie, il cantautore rivelazione del 2024, reduce dal successo del tour nazionale “Io nessuno summer tour”. Simone, classe 2004, noto per l’EP d’esordio neanche anch’io e singoli come notte vodka, quasi nuda e pupille, si conferma tra le nuove voci capaci di raccontare le tensioni emotive della generazione giovane. L’apertura sarà affidata a Little pieces of marmelade, Aku boy e Tigri da soggiorno, con gli open act alle 20.15 e il main show alle 21.30.

Sabato 30 agosto sarà la volta di Dardust, artista e producer di fama internazionale, autore di oltre 100 dischi di platino e di alcuni dei più grandi successi della musica italiana, mentre domenica 31 agosto chiuderà la rassegna Michele Bravi, cantautore con due partecipazioni al Festival di Sanremo e attualmente in tour con il Sottovoce Tour 2025.

Tre serate consecutive che promettono di trasformare Rimini in un palcoscenico vivace e contemporaneo, celebrando talento emergente e artisti affermati in un mix di energia, emozione e musica dal vivo.