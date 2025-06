Rimini. Alfa Romeo prende fuoco durante la marcia, autista riesce a fuggire

Nella mattinata di oggi, giovedì 19 giugno, un’auto Alfa Romeo 33 è stata coinvolta in un incendio durante la marcia a Rimini. La vettura, condotta da un uomo di 30 anni, procedeva lungo la strada diretta a Riccione quando, all’altezza della rotatoria Valentini, ha iniziato a fumare dall’interno. Poco dopo, sono divampate le fiamme.

Il conducente, accortosi del pericolo, ha prontamente svoltato in via Cerasolo, una strada chiusa al traffico, e ha abbandonato il veicolo in tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e a domare le fiamme, evitando che il veicolo fosse completamente distrutto.

Al momento non sono state riportate altre conseguenze o feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.