Rimini. Alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci l’intitolazione della rotatoria del polo studi di Viserba

Alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, sarà dedicata la rotatoria tra via Libero Missirini, via Sacramora e via Elvis Presley (nelle vicinanze del polo studi di Viserba).

Martedì 17 settembre, alle ore 17 avrà luogo la cerimonia d’intitolazione della rotonda alla grande firma che ha segnato la storia del Paese, tra le prime donne ad essere stata corrispondente dalle zone di guerra e nota per le sue interviste ad alcuni tra i leader più potenti del mondo.

Sarà presente alla cerimonia di intitolazione l’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni.

Comune di Rimini