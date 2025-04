Rimini. Allarme sicurezza in periferia: tre tentativi di intrusione in pochi giorni, residenti in allerta e nasce una rete di sorveglianza civile

Inquietudine e tensione stanno crescendo nei quartieri rurali del forese riminese, un’area che comprende le località di Padulli e San Paolo, dove negli ultimi quattro giorni si sono verificati tre distinti tentativi di effrazione in abitazioni private. Un’escalation preoccupante, distribuita lungo le vie Santa Cristina, Rodella e Mirandola, che riporta alla memoria dei cittadini episodi passati di vera e propria emergenza criminale, con furti seriali anche in presenza degli occupanti.

Secondo quanto emerso, i tentativi di intrusione non hanno fortunatamente portato alla sottrazione di beni, ma sono bastati a riaccendere i timori collettivi. In un caso, l’allarme antifurto ha costretto i malintenzionati alla fuga; in un altro, un cittadino ha messo in fuga i sospetti ladri con urla e richiami. In un terzo episodio, le telecamere di sorveglianza privata hanno immortalato due individui, un uomo e una donna, mentre si aggiravano con fare sospetto nel giardino di un’abitazione, prima di dileguarsi grazie al sistema di allarme sonoro.

Nel quartiere il clima è ormai quello di una mobilitazione spontanea. Gli abitanti hanno riattivato la loro rete di vigilanza civile, già sperimentata con successo due anni fa, in risposta a una raffica di furti che aveva messo in ginocchio l’intera zona. Oggi quella rete è diventata una comunità digitale: un gruppo Whatsapp che conta oltre 600 iscritti, dove ogni movimento sospetto viene condiviso in tempo reale.

Dalla comunità arriva anche una richiesta esplicita alle istituzioni: servono più pattugliamenti, soprattutto in vista delle festività pasquali, periodo spesso sensibile per i reati predatori. Il Comune di Rimini ha avviato l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza in alcune zone sensibili, ma per i residenti non basta. La richiesta è chiara: presenza, tempestività e deterrenza.

L’episodio rappresenta un nuovo campanello d’allarme per l’intero territorio riminese, che non può permettersi di abbassare la guardia in un periodo in cui la sicurezza urbana torna a occupare le prime pagine.