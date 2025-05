Rimini, allarme vacanze truffa: falsi portali colpiscono i turisti prima della partenza

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e dopo i recenti ponti festivi di aprile e maggio, tornano con preoccupante puntualità le truffe digitali legate alle vacanze. A segnalarlo è la Federconsumatori di Rimini, che nelle ultime settimane ha raccolto numerose segnalazioni da parte di utenti raggirati da false email apparentemente inviate da celebri portali di prenotazione online.

Il meccanismo, spiegano dall’associazione, è sempre lo stesso: pochi giorni prima della partenza, soprattutto per chi ha prenotato all’estero, alcuni viaggiatori ricevono email fraudolente che imitano la grafica di siti noti, come Booking.com, e invitano a ripetere un pagamento “non andato a buon fine”. In realtà, cliccando sui link contenuti nel messaggio, si viene reindirizzati verso siti esterni non sicuri, completamente estranei alle piattaforme originali, dove le informazioni personali e bancarie vengono facilmente sottratte.

Il fenomeno ha colpito in particolare chi ha prenotato soggiorni internazionali, inducendo in alcuni casi utenti ignari a effettuare doppi pagamenti o a fornire i propri dati sensibili. L’apparente urgenza e la finta ufficialità della comunicazione traggono in inganno anche utenti esperti, complice l’uso di loghi e impaginazioni simili a quelli reali.

Federconsumatori Rimini invita quindi i cittadini a non fidarsi di email sospette e a verificare sempre direttamente con la struttura o con il portale ufficiale, evitando di cliccare su link o di inserire informazioni personali su siti di dubbia provenienza. Per chi fosse già incappato nella truffa, l’associazione offre supporto attraverso lo sportello dedicato raggiungibile al numero 0541 779989, al cellulare 353 4253442, o via mail a truffeanziani@gmail.com.

L’associazione rinnova l’appello alla prudenza, sottolineando che la sicurezza digitale è oggi parte integrante della sicurezza personale, soprattutto quando si tratta di pianificare le vacanze. Un gesto di disattenzione può trasformare un momento di svago in un danno economico significativo.