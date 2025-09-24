Rimini, all’Astoria una maratona di letture per ricordare lo scrittore Stefano Benni

Sarà la voce del pubblico e degli attori a rendere omaggio a Stefano Benni, lo scrittore e poeta recentemente scomparso, in una serata speciale all’Astoria di Rimini. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 settembre 2025 (apertura porte alle 20.00, inizio alle 20.30), quando prenderà vita la Maratona Benni, un evento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa nasce dal desiderio espresso dal figlio di Benni, che subito dopo la morte del padre aveva invitato i lettori a ricordarlo leggendo ad alta voce i suoi scritti. Era infatti lo stesso autore ad amare profondamente i reading come forma artistica, un modo per connettere le parole al respiro della musica e al calore del pubblico.

La serata prevede un’alternanza di letture curate dagli attori e dalle attrici di Alcantara Teatro, insieme ad interventi liberi del pubblico: chi vorrà potrà salire sul palco e leggere un brano dello scrittore, condividere un ricordo o interpretare un personaggio delle sue storie. Per favorire la partecipazione si raccomanda di portare testi brevi, segnalarli all’ingresso ed evitare ripetizioni.

Promossa da Il Palloncino Rosso, Alcantara Teatro e Le Città Visibili, la Maratona non sarà solo un ricordo ma anche un’occasione per vivere insieme la fantasia, la poesia e lo spirito di comunità che hanno accompagnato tutta la produzione dell’autore.

Un invito a trasformare la memoria in voce viva, celebrando l’immaginazione e la condivisione. Perché, come scriveva lo stesso Benni, “se i tempi non chiedono la tua parte migliore, inventa altri tempi”.