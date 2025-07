Rimini, alleanza storica tra Fiera Milano e IEG: insieme al 70% di EMAC per dominare il settore dell’auto d’epoca

Un’operazione destinata a segnare un prima e un dopo nel mondo delle fiere italiane: Fiera Milano e Italian Exhibition Group (IEG) hanno siglato una partnership strategica che le porterà a controllare congiuntamente il 70% di EMAC S.r.l., realtà di riferimento nell’organizzazione di eventi dedicati all’automotive storico.

L’accordo, ufficializzato ieri, modifica radicalmente gli assetti della società finora guidata da Andrea Martini, che continuerà a detenere il 30% delle quote attraverso Mosaico Capital. IEG e Fiera Milano acquisiranno ciascuna una partecipazione del 35%, dando così vita a una nuova governance a tre punte, capace di coniugare esperienza e capacità operative su scala nazionale e internazionale.

Il primo banco di prova dell’intesa sarà la 15ª edizione di Milano AutoClassica, in programma dal 21 al 23 novembre 2025 presso Fiera Milano. Subito dopo, sarà la volta del Vicenza Classic Car Show, che tornerà per la terza edizione dal 28 al 30 marzo 2026 alla Fiera di Vicenza. Due appuntamenti simbolo per un settore che, grazie a questa sinergia, punta a rafforzarsi ulteriormente in termini di visibilità e qualità.

Oltre a EMAC, però, l’obiettivo è molto più ambizioso. Fiera Milano e IEG guardano al futuro con l’intenzione dichiarata di costruire un’alleanza stabile e strutturata, capace di affrontare con forza il mercato globale. In un contesto fieristico sempre più competitivo, la collaborazione tra i principali attori italiani viene considerata una scelta strategica e non più rinviabile.

La nuova configurazione, che unisce la conoscenza di Andrea Martini del mondo delle auto d’epoca alle risorse e all’expertise organizzativa dei due grandi player fieristici, rappresenta un modello di partnership destinato a fare scuola. E con essa prende forma un nuovo paradigma di sviluppo per il settore: meno frammentazione, più sinergia, maggiore forza competitiva sui mercati internazionali.