Rimini. Ancora un incidente in via Celli a Viserba. Nessun ferito, ma i residenti lamentano un problema mai risolto

Ennesimo incidente questa mattina intorno alle 9.00 in via Celli a Viserba. Un furgone a pieno carico di una Cooperativa di trasporto al servizio dell’ambiente che procedeva in direzione monte dal centro ambientale Hera verso la SS16, a causa del manto stradale disconnesso ha sbandato colpendo un’autovettura Doblò parcheggiata fuori dalla carreggiata in un accesso privato ad un campo agricolo. Fortunatamente nessun ferito ma tanta paura.

I residenti, gli automobilisti privati e gli autisti Hera e cooperative associate da tempo lamentano una situazione di disagio nella strada: i limiti di portata delle 10t. e quello di velocità dei 30 km/h vengono continuamente superati e violati da mezzi pesantissimi che nel tempo hanno logorato il manto stradale della via. Allo studio dell’amministrazione c’è un progetto ventennale che eliminerebbe i problemi di traffico in via Celli, ma che fino ad oggi non è stato ancora eseguito.