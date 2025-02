Rimini. Andare in ufficio in bici ricevendo un premio economico. Affidato il servizio di monitoraggio degli spostamenti per Bike to Work

Con una recente determina, il Comune di Rimini ha affidato alla società Wecity srl il servizio di noleggio di un’applicazione per il monitoraggio degli spostamenti casa-lavoro nell’ambito del progetto Bike to Work 2024-2026.

L’app, in particolare, permetterà di tracciare i tragitti effettuati dai lavoratori in bicicletta e di garantire la corretta erogazione degli incentivi previsti dal programma.

Bike to Work è un’iniziativa promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, ridurre il traffico e abbattere le emissioni inquinanti.

I dipendenti delle aziende aderenti, infatti, sono destinatari di un premio economico per ogni chilometro percorso in bicicletta nel tragitto casa-lavoro e ritorno, offrendo così un’alternativa sostenibile all’uso dell’auto.

Il progetto, di fatto, si basa su il seguente meccanismo: più chilometri percorsi in bicicletta, maggiore sarà il compenso per il lavoratore. Il tutto pensato come misura per promuovere uno stile di vita sano tra la cittadinanza, e, allo stesso tempo, per stimolare delle abitudini rispettose dell’ambiente che possano contribuire a migliorare la qualità dell’aria.

Il programma prevede anche agevolazioni per il deposito delle biciclette, rendendo la scelta delle due ruote ancora più vantaggiosa per lavoratori e aziende.

Grazie a un’ampia rete di percorsi ciclabili e alla pedonalizzazione del lungomare, Rimini rappresenta il contesto ideale per lo sviluppo di iniziative legate alla mobilità sostenibile.

“Questa iniziativa da un lato sensibilizza la comunità sui temi del contrasto al cambiamento climatico, dall’altro, attraverso una collaborazione tra cittadini, enti pubblici e aziende private, ci avvicina a un futuro in cui la bicicletta diventi sempre più la scelta naturale per gli spostamenti quotidiani – è il commento dell’assessore alla mobilità, Mattia Morolli -. Bike to Work si inserisce dunque nella nostra visione di creazione di una città green e ‘da vivere all’aria aperta’, e Rimini si conferma un contesto ideale per lo sviluppo di iniziative legate alle mobilità dolce grazie a una rete di infrastrutture adeguata e avanzata”.

