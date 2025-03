Rimini. Annuncio falso di un appartamento in affitto, arrestato truffatore 45enne

Un uomo di 45 anni di Rimini è stato arrestato dai carabinieri per aver truffato due donne con l’annuncio falso di un appartamento in affitto su Marketplace. Dopo aver ingannato una donna a Riccione il 25 febbraio, è stato fermato mentre stava per truffarne un’altra a Rimini il 27 febbraio. I carabinieri sono intervenuti e hanno scoperto che l’appartamento in questione era di proprietà di un turista che non sapeva nulla della truffa. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di processo.