Rimini, anziano accoltellato con forbici: il 28enne resta dietro le sbarre, disposta perizia psichiatrica

Sabato scorso, a Rimini, un episodio di violenza ha scosso la comunità locale: un 28enne originario di Salerno, senza fissa dimora, ha ferito con forbici da elettricista un anziano di 88 anni di Santarcangelo. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo il rifiuto dell’uomo di concedere un’elemosina.

Così, ieri, martedì 12 agosto, il giudice per le indagini preliminari Raffaella Ceccarelli ha convalidato il fermo, ipotizzando il reato di tentato omicidio, e ha ordinato una perizia psichiatrica. La decisione è motivata anche dalla documentata storia di problemi mentali dell’indagato.

Un passato già segnato da condanne

Il 28enne era tornato in libertà appena il 26 luglio, dopo aver scontato due anni di carcere per reati di varia natura. La difesa è affidata all’avvocato Alessandro Pane del foro di Salerno.

Il pentimento davanti al giudice

Durante l’udienza, l’uomo ha dichiarato di essere profondamente pentito per quanto accaduto. Resta tuttavia in carcere, in attesa degli esiti della perizia che dovrà valutare la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.