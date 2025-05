Rimini, anziano ciclista investito alla rotonda di Sant’Ermete: è in gravi condizioni

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 23 maggio, a Rimini. Intorno alle ore 9, all’altezza della rotonda di Sant’Ermete sulla via Marecchiese, un anziano ciclista è caduto rovinosamente a terra dopo essere entrato in contatto con un’auto, una Opel Combo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione non si sarebbe trattato di un impatto particolarmente violento. Tuttavia, la caduta ha provocato conseguenze molto serie per l’uomo in sella alla bicicletta.

I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno prestato i primi soccorsi e disposto il trasferimento d’urgenza del ferito all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Per i rilievi di legge e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Stradale. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti al traffico, complicati ulteriormente dal maltempo che sta interessando la zona.