RIMINI. ANZIANO DENUNCIA DI ESSERE STATO PICCHIATO DAL BAGNINO PERCHE’ PORTAVA IL CANE IN SPIAGGIA

RIMINI (5 agosto 2024) La denuncia è di un pensionato, 76enne, che racconta come nel pomeriggio di sabato (3 agosto), attorno alle 16, sarebbe stato violentemente pestato vicino ad un Bagno di RIMINI da un addetto del servizio del salvataggio.

Secondo quanto si è appreso il pensionato stava portando il proprio cane a spasso verso la spiaggia quando il bagnino sarebbe sceso dalla torretta e dopo un alterco lo avrebbe picchiato facendo finire il 76enne in pronto soccorso.

L’uomo avrebbe poi sporto denuncia alle forze dell’ordine.

Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA annunciando che nei prossimi giorni presenterà un esposto alla procura della repubblica di RIMINI per chiedere la verifica di quanto accaduto.

“Mandare in ospedale una persona anziana solo perchè porta il cane in spiaggia è abominevole- scrivono gli animalisti- noi crediamo che la magistratura debba andare a fondo a questa vicenda se le motivazioni sono queste appare evidente che sporgeremo denuncia contro il crumiro e ci costituiremo parte civile in un eventuale processo”

AIDAA da anni diffonde un elenco aggiornato dei diritti e dei doveri per i cani in spiaggia. decalogo consultabile gratuitamente online collegandosi alla pagina