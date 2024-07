Rimini. Anziano morto in casa da giorni, l’allarme lanciato dai vicini. In corso accertamenti sul tragico episodio

I vicini di casa sono stati allarmati dal cattivo odore e dalla mancanza di notizie e hanno così deciso di contattare i carabinieri. Sul luogo, situato in via Daniele Felici a Rimini, sono giunti anche i vigili del fuoco e il 118. Dopo aver aperto la porta dell’appartamento, è stata fatta una macabra scoperta: un uomo, anziano 82enne di origine asiatica, era morto da diversi giorni. Le cause del decesso sembrano essere naturali, tuttavia sono in corso approfondimenti da parte delle autorità competenti.