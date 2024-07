Rimini. Anziano raggirato nella truffa del finto incidente: consegna oro e soldi

Un anziano residente a Pesaro è stato vittima della truffa del finto incidente, dove un individuo si è presentato a casa sua per prelevare contanti e monili in oro. Il complice, un 22enne napoletano, è stato arrestato a Rimini dalla polizia Stradale di Riccione e è comparso in tribunale per la direttissima. Il giovane ha spiegato di essere stato reclutato da sconosciuti a Napoli per compiere il furto ed è stato trasferito nel carcere dei Casetti, visto anche il suo precedente penale per spaccio. Si sospetta che dietro il giovane possa esserci un’organizzazione specializzata nelle truffe agli anziani.