Rimini, aperto un registro di condoglianze per Papa Francesco: i cittadini possono lasciare un messaggio fino al 26 aprile

A seguito della proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni, disposta dal Consiglio dei Ministri in omaggio alla figura di Papa Francesco, la Prefettura di Rimini ha deciso di aprire un registro ufficiale di condoglianze per permettere alla cittadinanza di esprimere il proprio cordoglio in modo diretto e personale.

Il registro sarà disponibile fino a sabato 26 aprile, giorno in cui si terranno i funerali del Pontefice, e rappresenta uno spazio simbolico e istituzionale attraverso cui i cittadini potranno lasciare un pensiero, un messaggio o semplicemente una firma in segno di partecipazione e affetto.

Una volta chiuso, il registro verrà consegnato al Vescovo della Diocesi di Rimini, come testimonianza della vicinanza e della gratitudine della comunità locale nei confronti di un Papa che ha segnato profondamente la storia recente della Chiesa e del mondo con il suo messaggio di pace, umiltà e attenzione verso gli ultimi.

L’iniziativa si inserisce nel clima di raccoglimento e memoria che in questi giorni sta attraversando l’Italia e milioni di fedeli in tutto il mondo. Rimini, con questo gesto, offre alla popolazione un’occasione concreta per salutare Papa Francesco con rispetto e commozione.