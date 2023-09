Rimini. Approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026

Tra gli obiettivi: l’invarianza dei tributi comunali non aumentando le aliquote e confermando le agevolazioni, la razionalizzazione della spesa e la continuità negli investimenti anche attraverso risorse esterne.

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026, un documento che dà formalmente il via al percorso di lavoro e confronto sulla manovra del prossimo triennio, tratteggiando quelli che saranno i capisaldi della finanziaria, individuati in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (Documento unico di programmazione).

Tre i macrobiettivi, cioè i pilastri del bilancio rispetto a spesa, entrate e investimenti: a) ottimizzazione e razionalizzazione della spesa; b) 2. contenimento della pressione tributaria e contrasto all’evasione fiscale; c) coesione e sviluppo.

Sul fronte della spesa particolare attenzione sarà dedicato al tema dell’energia, sia contenendo i consumi degli immobili comunali continuando nell’adozione di best practice sia rafforzando il percorso di efficientamento energetico degli edifici pubblici, anche attraverso una razionalizzazione degli spazi. Tra le azioni che concorrono a questi obiettivi c’è anche la progettazione della nuova sede unica comunale, da realizzare nell’area stazione.

Rispetto alle entrate, anche il bilancio 2024-2026 avrà come obiettivo prioritario il contenimento della pressione tributaria, prevedendo l’invarianza delle aliquote e il mantenimento delle agevolazioni già riconosciute dall’Amministrazione comunale a favore di famiglie e imprese. Altro principio della manovra, in continuità con gli anni passati, sarà il contrasto all’evasione fiscale, sia attraverso meccanismi per agevolare il pagamento dei tributi sia consolidando l’azione di controllo e di verifica in sinergia anche con gli altri enti coinvolti. Si proseguirà poi nell’attività di ricerca di opportunità di finanziamento esterno, pubblico o privato, per l’incremento dei servizi e degli investimenti a favore della comunità.

Investimenti che trovano nel Pnrr e nei fondi europei una importante fonte di risorse, che si vuole continuare a monitorare allo scopo di proseguire nello sviluppo del territorio. Tra gli obiettivi anche la infrastrutturazione tecnologica per la transizione digitale della città.

“E’ il primo passo del percorso che entro la fine dell’anno ci porterà all’approvazione di una manovra finanziaria che dovrà tenere conto del costante divenire del contesto socio economico in cui ci muoviamo – spiega l’assessore al bilancio Juri Magrini – Questo atto di indirizzo racchiude alcune indicazioni, ma rappresentano la bussola che intendiamo utilizzare per marcare la nostra direzione, invidiando già alcuni principi: primo tra tutti la decisione di non toccare al rialzo i tributi comunali, confermando le aliquote e agevolazioni. Una decisione non scontata ma che oggi riteniamo indispensabile, così come abbiamo intenzione di non arretrare sul fronte del contrasto all’evasione fiscale, in una prospettiva di equità e legalità, allo stesso tempo supportando e agevolando i contribuenti che vogliono regolarizzare la propria posizione. Altrettanto importante sarà proseguire nel percorso di razionalizzazione della spesa, con riferimento in particolare al risparmio energetico e alla contrazione delle utenze, senza rinunciare ma anzi rilanciando rispetto agli investimenti, lavorando per cogliere ogni occasioni di nuovo finanziamento da enti sovra comunali per dare gambe a opere e servizi per lo sviluppo e la crescita della città”.