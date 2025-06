Rimini. Approvato dalla Giunta il progetto di riqualificazione della scuola primaria Boschetti Alberti

La Giunta comunale ha approvato, nella seduta di ieri, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di “manutenzione straordinaria della pertinenza scolastica della scuola primaria Boschetti Alberti”, situata in via Gian Vincenzo Gravina. I lavori inizieranno nel mese di luglio e saranno completati in tempo per l’avvio dell’anno scolastico a settembre, così da garantire agli alunni un’area esterna rinnovata, sicura e pienamente fruibile.

Il progetto nasce per rispondere alle frequenti segnalazioni da parte della scuola circa le condizioni di degrado del manto sintetico presente nell’area esterna, ormai vetusto e ulteriormente compromesso a seguito dei lavori di miglioramento sismico effettuati nel 2019. Considerato che la scuola offre un servizio a tempo pieno, comprensivo di attività didattica pomeridiana, la funzionalità dell’area esterna risulta fondamentale.

L’obiettivo dell’intervento è garantire una fruizione sicura e continuativa degli spazi scolastici esterni, mediante la completa sostituzione dell’attuale pavimentazione con una nuova superficie durevole, drenante e compatibile con la presenza di numerose alberature.

L’area oggetto dell’intervento ha una superficie di oltre 3.700 m². La progettazione ha tenuto conto della salvaguardia del patrimonio arboreo presente, utilizzando dati del geoportale GreenSpaces, rilievi in sito e aggiornamenti planimetrici per una mappatura accurata della vegetazione.

La nuova pavimentazione sarà realizzata in gomma colata con sottofondo drenante, materiale che garantisce sia la sicurezza dei bambini sia la permeabilità dell’area, evitando ristagni d’acqua e preservando l’equilibrio ambientale. Saranno mantenute le attuali disposizioni dei campetti da calcio e pallavolo, così da evitare interferenze nell’uso simultaneo.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a quasi 116 mila euro. L’inizio dei lavori è previsto per luglio 2025, con consegna finale entro l’inizio dell’anno scolastico, garantendo così la piena operatività della struttura al rientro degli studenti.

Comune di Rimini