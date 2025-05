Rimini. Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per la riqualificazione del Parco in Piazzale Carso

Il progetto si inserisce in sinergia con il progetto RFI per il prolungamento del sottopasso pedonale della stazione ferroviaria e la realizzazione della nuova uscita lato mare

Un progetto che segna una nuova fase per Piazzale Carso, pensato per rispondere alle nuove esigenze di mobilità e vivibilità urbana, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla qualità dello spazio pubblico.

Il progetto punta a valorizzare e trasformare l’area del parco antistante la futura uscita della stazione in un nuovo luogo identitario e accessibile, capace di coniugare funzione urbana, sostenibilità ambientale e vivibilità per residenti e viaggiatori. Il parco sarà riorganizzato come snodo dei flussi pedonali e veicolari, mantenendo però il ruolo di polmone verde, grazie a una progettazione che concentra i servizi in una zona specifica, preservando ampie aree a verde.

Elemento centrale dell’intervento è la riprogettazione della viabilità nel nodo Viale Monfalcone – Viale Trieste – Piazzale Carso, con l’introduzione di una rotonda che permetterà una gestione ordinata dei flussi e la creazione di spazi per la sosta breve. Parte dell’attuale Viale Monfalcone sarà invece inglobata nel parco, estendendo la zona pedonale e migliorando sicurezza e fruibilità.

Grande attenzione viene data al tema della sicurezza urbana, in quanto saranno eliminate le siepi perimetrali per aumentare la visibilità, rimosse alcune alberature a rischio (con sostituzione di nuovi impianti), potenziata l’illuminazione pubblica e installato un sistema di videosorveglianza. È previsto inoltre un intervento di manutenzione selettiva sulle alberature esistenti, per favorire uno sviluppo omogeneo e sicuro del verde.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 250 mila euro, con conclusione dei lavori prevista entro luglio, in coordinamento con le opere RFI.

Come noto sono già in corso le opere propedeutiche, avviate l’8 maggio e in conclusione entro il prossimo 9 giugno – per un importo di circa 48 mila euro – che riguardano la risoluzione delle interferenze con la rete fognaria, tra cui lavori alle caditoie e la posa di una nuova linea fognaria in corrispondenza della futura viabilità interna al parco.

Comune di Rimini