Rimini. Area Ghigi: firmato il contratto per il nuovo centro sportivo

Giornata significativa per lo sport a Rimini grazie al contratto di concessione della durata di 25 anni per il Centro Sportivo “Area Ghigi”, stipulato tra il Comune di Rimini, il Rimini Football Club e Responsible S.p.a. Società Benefit. Il piano prevede il completamento e la rifunzionalizzazione dell’intera struttura, che diventerà la nuova casa della società biancorossa. I dettagli del progetto saranno presentati nelle prossime settimane in una conferenza stampa.

“Mantenere le promesse senza eccessivi clamori – ha dichiarato Stefania Di Salvo, presidente del Rimini FC – è la direzione che abbiamo intrapreso sin dal nostro arrivo a Rimini. Oggi, con grande entusiasmo, raggiungiamo un primo traguardo: avere finalmente una casa riconoscibile e non provvisoria, in cui centralizzare l’attività sportiva e gettare solide basi per il nostro futuro. Questo traguardo però non segna un punto d’arrivo, ma piuttosto un nuovo inizio, e con determinazione continueremo a perseguire tutti gli altri nostri obiettivi.”

“Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto un obiettivo che consideriamo cruciale per i progetti di Responsible a Rimini – ha commentato Stefano Petracca, presidente di Responsible S.p.a. Società Benefit –. Il nuovo Centro Sportivo rappresenterà una struttura di altissimo livello, anche in termini di medicina e riabilitazione sportiva.”

“Con la firma della concessione – ha affermato Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini – inizia una fase decisiva per la completazione e la riqualificazione di un impianto dal grande potenziale. Non solo colmeremo una lacuna nell’impiantistica cittadina, ma porteremo anche nuovi servizi e funzioni in un’area decentrata della città. L’ex area Ghigi fa parte di un progetto più ampio, in cui il Comune di Rimini è impegnato nella completa rigenerazione dell’impiantistica sportiva, investendo sia nei grandi centri sia nelle strutture di quartiere.”