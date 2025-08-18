Rimini, arrestato cittadino marocchino dopo fuga in auto: resistenza e danneggiamento

Nelle prime ore di oggi, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un trentenne di nazionalità marocchina con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’episodio è avvenuto intorno alle 04:10 di questa mattina in Viale Mantova, quando gli agenti delle Volanti hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito. Alla vista della Polizia, il conducente ha accelerato cercando di sfuggire al controllo, mettendo in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada e del personale operante.

L’inseguimento si è concluso quando il veicolo si è trovato bloccato da un’auto della Polizia in una strada senza uscita. Dopo aver urtato il mezzo di servizio, il fuggitivo ha abbandonato l’auto e ha tentato di scappare a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli agenti.

Il trentenne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna. La Questura ricorda che nei confronti degli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.