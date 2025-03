Rimini. Arrestato dai carabinieri pluripregiudicato responsabile di aggressione e furto ad un mese dalla rapina

Un uomo, noto alle autorità come pluripregiudicato e nullafacente, è stato arrestato per aver violato il divieto di dimora nel Comune di Rimini. L’arresto è avvenuto mercoledì scorso dopo che i carabinieri lo hanno notato girovagare in centro nonostante il divieto imposto dal giudice a seguito di un precedente arresto per furto aggravato avvenuto il 28 gennaio. Dopo essere stato identificato, l’uomo è stato immediatamente arrestato.

Il giorno successivo, un uomo di origine nordafricana con precedenti di polizia è stato arrestato per rapina aggravata nei pressi del parcheggio antistante la Stazione Ferroviaria. Durante un controllo del territorio, i carabinieri lo hanno riconosciuto come il responsabile dell’aggressione avvenuta nel sottopasso della fermata Fiabilandia della Metromare il 26 gennaio. Nonostante la vittima non avesse sporto denuncia, i militari hanno proceduto con l’arresto dopo aver appurato la sua responsabilità nel reato.