Rimini. Arrestato per evasione dai domiciliari dalla Polizia Locale

Nella serata di ieri, un uomo è stato tratto in arresto dalla Polizia Locale per evasione dagli arresti domiciliari. L’allarme è scattato quando il gestore di un hotel in zona mare ha contattato la Municipale segnalando un ospite che disturbava gli altri clienti con urla e musica ad alto volume.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra giudiziaria, ma al suo arrivo l’uomo si era già allontanato. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo, a circa 200 metri dalla struttura ricettiva, e lo hanno arrestato. Dai controlli è emerso che si trattava di un uomo già noto alle forze dell’ordine e recidivo. Questa mattina comparirà davanti al giudice del Tribunale di Rimini per la convalida.