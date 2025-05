Rimini. Arrestato un giovane albanese per spaccio di droga a Miramare

Nella notte del 28 maggio, i Carabinieri della Stazione di Miramare hanno arrestato un 22enne di origine albanese, disoccupato e senza fissa dimora, coinvolto in un’attività di spaccio di droga. L’operazione è scaturita da un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti volto a monitorare le zone vicino alle strutture ricettive della zona.

Durante i controlli, i militari hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto e lo hanno osservato mentre consegnava due dosi di cocaina a due giovani acquirenti. Immediatamente fermato, il 22enne è stato sottoposto a perquisizione domiciliare nel residence in cui risiedeva, dove sono state trovate ulteriori dosi di cocaina già confezionate, per circa 10 grammi, nascoste nell’angolo cottura dell’appartamento.

Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno anche sequestrato 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’arrestato si trova ora nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per questa mattina. I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.