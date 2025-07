Rimini, arrestato uomo per furto violento: titolare del supermercato con il gomito fratturato

Una semplice tentata sottrazione di alcolici si è trasformata in un episodio di violenza che ha portato all’arresto di un uomo e al ricovero del titolare di un supermercato con una frattura al gomito. È successo ieri pomeriggio, poco prima delle 17, in viale Principe Amedeo, a Rimini, quando un cliente ha tentato di rubare alcune bottiglie di birra e vino per un valore complessivo di circa 30 euro.

Il proprietario del negozio, accorgendosi del furto, ha cercato di fermare l’uomo, un 41enne di origine marocchina, irregolare sul territorio, che ha risposto con una reazione violenta. Lo ha spinto con forza contro la porta d’ingresso del supermercato, provocandogli la frattura al gomito. Nonostante il dolore, l’uomo ha inseguito il ladro fuori dal negozio.

L’inseguimento è terminato solo grazie all’intervento di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, in servizio estivo a Rimini, che ha udito le urla di aiuto del personale del supermercato e ha bloccato il fuggitivo dopo alcune centinaia di metri, mentre correva verso il mare con uno zaino colmo di bottiglie.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato che il 41enne, con l’aiuto di un complice rimasto invece a fare da palo e poi fuggito, aveva preso sei bottiglie di birra e una di vino dagli scaffali senza pagarle.

Il titolare, portato al pronto soccorso, ha ricevuto una prognosi di trenta giorni a causa della frattura. Nel frattempo, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e lesioni aggravate. Questa mattina è previsto il suo interrogatorio davanti al giudice per la direttissima.