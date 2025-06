Rimini. Assegnazione di spazi destinati all’attività di Info-Point in occasione della Notte Rosa 2025

Sempre più aziende scelgono Rimini e la Notte Rosa per presentarsi al grande pubblico. Sono numerose le aziende che stanno partecipando all’avviso pubblico per l’assegnazione di spazi destinati all’attività di Info-Point in occasione della Notte Rosa 2025. C’è ancora tempo fino a mercoledì 11 giugno per partecipare al bando per richiedere spazi destinati alla comunicazione e alla promozione dell’immagine e del marchio in occasione di uno degli eventi più attesi dell’estate riminese, ma già ad oggi si contano diversi importanti brand come Nivea, Omino bianco, Tassoni, Dr. Max Italia e Eat Natural che hanno scelto di allestire presidi informativi e promozionali durante il periodo di svolgimento della Notte Rosa 2025.

Un’opportunità colta al balzo da parte delle aziende che sono in procinto di partire con i loro tour estivi e che si sono candidate per fare tappa a Rimini allestendo punti personalizzati per promuovere la loro immagine e il proprio marchio, compresa la distribuzione gratuita di materiali e prodotti omaggio. Un segnale concreto dell’appeal del Capodanno dell’estate, scelto fra gli appuntamenti più interessanti a livello nazionale per presentare i brand delle aziende al grande pubblico.

L’avviso pubblico, le informazioni e il modulo per presentare la domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Rimini nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi”, al seguente link: https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-lassegnazione-di-spazi-destinati-allattivita-3

Tutti i soggetti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro la data di scadenza, fissata per mercoledì 11 giugno 2025.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo e Contabile del Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio al numero 0541-704556, 4551 o 4592.

Comune di Rimini