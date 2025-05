Rimini. Assolto dopo 5 anni di processi: 47enne libero dalle accuse di violenza sessuale nei confronti di una minore

Un uomo di 47 anni residente in provincia di Rimini è stato assolto per non aver commesso violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia minorenne della sua compagna, dopo essere stato sotto processo per cinque anni. Le presunte violenze consistevano in palpeggiamenti e toccamenti avvenuti nel letto di famiglia, e sarebbero durate dal 2016 al 2018 quando la ragazzina aveva circa 14 anni. Dopo una confidenza fatta alla zia, la madre della ragazza ha deciso di interrompere la relazione con l’uomo. Durante il processo, la difesa ha evidenziato delle discrepanze e contraddizioni nel racconto della ragazza, oggi ventenne, e ha sottolineato alcune bugie raccontate in passato. L’uomo ha vissuto l’accusa come un’ingiustizia e la sentenza di assoluzione ha cancellato le accuse infamanti che ha dovuto sopportare per cinque anni.