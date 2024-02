Rimini. Assolto in Primo Grado grazie ad un video: cadono le accuse di resistenza a pubblico ufficiale per un 46enne

Il 46enne di origine napoletana, difeso dagli avvocati Nicolò Durzi e Jennifer Livi, era stato arrestato dai Carabinieri nel settembre 2023, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e lesioni. Tuttavia, è stato assolto con formula piena per tutti i reati oggi (21 febbraio) poiché il fatto non sussiste.

Il litigio tra l’uomo e la moglie si è svolto nel cortile di una caserma dei Carabinieri nel territorio riminese, con la donna che ha chiesto l’intervento dei militari per calmare il marito. Durante l’intervento dei Carabinieri, è scattato l’arresto dell’uomo per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni.

Nel corso del processo, è emerso che i video dell’accaduto non supportavano le accuse dei pubblici ufficiali contro l’imputato. Di conseguenza, il giudice ha deciso di assolverlo in Primo Grado e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura per eventuali indagini contro i militari coinvolti.