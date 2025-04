Rimini. Attività sportive per ragazzi con disabilità e laboratorio artistico per disabili e persone anziane

Parte oggi, 1° aprile, a Rimini il nuovo programma sportivo per l’inclusione dedicato a ragazze e ragazzi con disabilità, e contemporaneamente prende il via anche il laboratorio artistico rivolto ad anziani e persone con disabilità. Due progetti promossi dal Comune di Rimini in collaborazione con l’AUSL della Romagna e l’associazione Esplora, nel contesto del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale.

Il programma sportivo prevede attività settimanali durante tutto l’anno – dall’arrampicata alla canoa, dal calcio al functional training, passando per il nuoto, il basket e il sup – costruite su misura in sinergia con famiglie, educatori, realtà sportive. Oltre agli allenamenti e ai corsi, il calendario prevede anche la partecipazione a eventi, manifestazioni e competizioni, come i tornei di calcio paralimpico, baskin o le esperienze nell’ambito di Special Olympics, offrendo a tutte e tutti l’occasione di mettersi in gioco e vivere la gioia di una sfida.

Il laboratorio artistico, invece, offre spazi di espressione creativa attraverso teatro, danza, arti visive, musica e narrazione, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni e combattere l’isolamento. In questo caso, infatti, la creatività diventa un mezzo per rafforzare l’identità personale, valorizzare le potenzialità di ciascuno e costruire connessioni autentiche.

“Questi due progetti – è il commento di Kristian Gianfreda, assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini – rientrano idealmente nell’operatività concreta su cui si sta basando la costruzione del Piano per l’Inclusione. Quello che vogliamo fare non è soltanto ‘redigere’ nuovo linee guida, ma operare nella vita di tutti i giorni mettendo al centro i bisogni delle persone. Ecco che anche lo sport, così come l’arte, diventa uno strumento per abbattere le barriere e costruire comunità”.

Comune di Rimini