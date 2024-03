Rimini. Attraversamento del torrente Ausa per il ripristino della connessione ciclopedonale tra via Barattona e via Montescudo

E’ iniziato, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna del 6 dicembre 2023, il percorso per l’approvazione del progetto che prevede la realizzazione di un attraversamento del torrente Ausa ad uso ciclopedonale, allo scopo di creare un collegamento tra la via Montescudo e la via Barattona ed implementare la rete ciclopedonale di connessione, favorendo la mobilità sostenibile in aree che presentano peculiarità naturalistiche e ambientali tipiche dei corsi d’acqua.

Verrà realizzato un attraversamento fluviale con struttura ad impalcato (tipo ponte) per il transito ciclopedonale della pubblica utenza e realizzazione di percorsi di raccordo con la viabilità pubblica.

L’avvio di procedimento unico per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in variante alle previsioni della strumentazione urbanistica ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, consentirà le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all’approvazione del progetto e determinerà l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione dell’opera, la localizzazione dell’opera pubblica, la variante alla strumentazione urbanistica (cartografia RUE), l’apposizione di vincolo espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità.

Tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune, sia presso gli uffici del settore infrastrutture e qualità ambientale del Comune di Rimini (via Rosaspina n. 21, II piano) fino al 5 febbraio 2024. Entro tale termine chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni specifiche e formulare osservazioni.

Tutte le informazioni e gli elaborati sono consultabili anche nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, alla pagina:

https://www.comune.rimini.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/strumenti-urbanistici-generali-e-varianti-procedimenti-unici/procedimenti-unici

“Dopo vari incontri fatti nei territori – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli – avanza l’iter di questo intervento per il potenziamento della rete della mobilità attiva sul territorio e per migliorare i collegamenti ciclopedonali. Sono tanti gli interventi in corso, con un’attenzione particolare a quei percorsi che collegano la zona a monte della Statale”.

Comune di Rimini