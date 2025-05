Rimini. Attraversamento torrente Ausa: approvato dalla III Commissione il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Una nuova connessione tra via Montescudo e via Barattona per velocizzare e semplificare gli spostamenti nella zona dove scorre il corso d’acqua dell’Ausa. Proprio alla luce di ciò, e per venire incontro alla mobilità dei pedoni e dei ciclisti, sarà costruito un attraversamento ciclopedonale sul torrente Ausa, il cui documento per il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato questa mattina dalla III Commissione consiliare. Una proposta che mira a migliorare la fruibilità dell’area del torrente e che, a sua volta, include la variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell’opera.

L’intervento, prioritario per l’amministrazione, mira a creare un ponte ciclopedonale tra via Montescudo e via Barattona, migliorando la rete di mobilità sostenibile della zona. Attualmente, il collegamento manca a causa della demolizione del precedente attraversamento, avvenuta anni fa per vetustà.

Il nuovo ponte avrà una struttura portante in acciaio rivestita in legno lamellare, con una lunghezza di circa 26 metri e una larghezza di 3,50 metri. Il piano di calpestio e i frontalini laterali saranno rivestiti in legno di conifera, come pino o abete. Progettato per resistere a eventi di piena del torrente Ausa con tempi di ritorno di 200 anni, il ponte garantirà sicurezza e durabilità.

L’importanza storica dell’attraversamento non è da sottovalutare. Alla fine del 1800, un ponte nella stessa posizione collegava la zona alla fornace di mattoni, diventando nel tempo cruciale per la viabilità ciclopedonale tra il Villaggio 1° Maggio, Grottarossa e Covignano. Questo permetteva di evitare percorsi più lunghi e trafficati, facilitando il collegamento tra via Montescudo e via Barattona.

L’intervento prevede una spesa complessiva di 350.000 euro.

“L’approvazione della delibera – spiega l’assessore alle opere pubbliche Mattia Morolli – rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di un’opera fondamentale per la mobilità sostenibile e la valorizzazione delle aree naturalistiche del torrente Ausa, grazie a collegamento sicuro e funzionale tra via Montescudo e via Barattona. In linea con la nostra vision di valorizzazione diffusa della città, questo intervento, oltre a permette la costruzione di un’opera utile per la collettività, riflette quell’obiettivo più generale del mandato in corso di dare centralità alle diverse aree del territorio” .

Comune di Rimini