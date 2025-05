Rimini. Aumento delle truffe telefoniche nel settore energia: Sgr avverte i clienti

Il fenomeno delle truffe telefoniche nel settore della fornitura di gas e luce sta crescendo in modo preoccupante. Secondo recenti segnalazioni dalla Sgr, un’azienda attiva da quasi 70 anni, oltre 500 clienti si sono rivolti all’operatore nel solo ultimo mese per verificare la veridicità di chiamate sospette. In queste comunicazioni, si fa riferimento a inesistenze come acquisizioni aziendali e modifiche contrattuali.

Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di Sgr Luce e Gas, ha affermato che le chiamate provenienti da numeri di cellulare non sono rappresentative dell’azienda, che utilizza esclusivamente il numero fisso 0541 0661 per contattare i clienti. Inoltre, Sgr sottolinea che nessun contratto può essere finalizzato attraverso semplici registrazioni telefoniche, poiché è sempre prevista l’invio di un contratto cartaceo o digitale da firmare.

In risposta all’aumento delle frodi, Sgr ha presentato un esposto alla Polizia Postale e ha avviato una collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri per sviluppare strategie di contrasto. Partecipe anche la rete di commercianti Zeinta de Borg, che sta assistendo nella realizzazione di una campagna di sensibilizzazione con le associazioni dei consumatori.

I truffatori, come evidenziato da Pastesini, stanno adottando tecniche sempre più sofisticate, come lo spoofing, che consente di nascondere il numero di telefono reale. Per difendersi, si consiglia di richiamare il numero da cui è partita la chiamata; se il numero risulta non attivo, è probabile si tratti di una truffa. I clienti sono invitati a contattare gli uffici di Sgr per qualunque dubbio.

Con la recente transizione dal mercato tutelato a tutele graduali, gli utenti esposti a nuove offerte potrebbero diventare obiettivi di operatori disonesti, specialmente con l’aumentare della pressione commerciale nell’ultimo trimestre dell’anno.

Pastesini conclude avvertendo che potrebbero emergere nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, utilizzate per manipolare le voci e simulare contratti fraudolenti. L’appello è per una maggiore attenzione da parte dei clienti, in particolare con l’arrivo dell’inverno e le crescenti pressioni commerciali. Chiunque abbia dubbi riguardo a possibili truffe è invitato a contattare Sgr.