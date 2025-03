“Rimini Autismo”: il 2 aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza

In occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, l’Associazione Rimini Autismo promuove e organizza l’iniziativa “Cammina al nostro fianco”, una camminata solidale aperta alla cittadinanza e alle istituzioni, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema dell’autismo.

L’appuntamento è per martedì 2 aprile alle ore 18.30 presso l’Arco d’Augusto, da cui partirà il percorso che, attraversando il cuore della città lungo il Corso d’Augusto, si concluderà in Piazza Cavour.

“Cammina al nostro fianco” vuole essere un momento di incontro, riflessione e vicinanza, in linea con le iniziative internazionali volte a promuovere una cultura dell’inclusione, del rispetto e della partecipazione. Un gesto semplice ma potente per ricordare che la consapevolezza è il primo passo verso una società più accogliente e attenta ai bisogni di tutti.

Il Comune di Rimini, come gesto simbolico di vicinanza e sostegno, per l’occasione illuminerà di blu, colore simbolo dell’autismo, Castel Sismondo.

Un gesto visibile che accende i riflettori non solo su un edificio, ma su una causa che ci riguarda tutti da vicino.

Per informazioni: www.riminiautismo.it

Comunicato Stampa