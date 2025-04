Rimini. Avanza la realizzazione della nuova piscina comunale

Si completeranno in giornata le operazioni di posa delle fondazione del nuovo impianto sportivo della città

Entra nel vivo il cantiere per la realizzazione della nuova piscina comunale a Viserba, una delle principali opere del piano triennale dei lavori pubblici. Sono iniziate oggi le operazioni di posa delle fondazioni della struttura che andrà ad ospitare il nuovo polo sportivo servizio della città. Una fase particolarmente impegnativa che vede l’impresa incaricata avvalersi dell’utilizzo di due pompe in modo da velocizzare le tempistiche e ultimare le lavorazioni già nella giornata di oggi.

Si tratta dell’ennesimo importante step di un intervento che sta seguendo i tempi dettati dal Pnrr che cofinanzia con 2,1 milioni di euro (a cui si aggiungono 1,4 milioni dal fondo statale per opere con avvio indifferibile) il progetto, del valore complessivo di 10,5 milioni di euro. Il programma prevede la conclusione dei lavori in 560 giorni, entro quindi marzo 2025, milestone fissata dal Piano.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto polifunzionale e all’avanguardia, in particolare sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità. Il nuovo polo natatorio sarà dotato di una vasca principale da 10 corsie, con dimensioni 25×25 metri e due vasche dedicate all’acqua fitness, avviamento al nuoto per ragazzi e bambini. Tutti gli spazi saranno affiancati da servizi e spogliatoi pienamente accessibili alle persone con disabilità. L’impianto sarà poi completato da funzioni complementari, come una palestra, un negozio di articoli sportivi, un punto ristoro, un deposito per le attrezzature delle associazioni sportive. A servizio del complesso sportivo saranno realizzati due parcheggi, nei lati sud-est e sud ovest del parco.

La nuova struttura sarà realizzata con elevate performance a livello energetico, con standard superiori a quelli, già elevati, previsti dalle attuali normative vigenti. In particolare, sarà migliorata di un ulteriore 20% rispetto ai parametri Nearly Zero Energy Building (NZEB), ovvero edifici ad elevata efficienza energetica. Sono state adottate soluzioni architettoniche ed impiego di materiali tesi a ridurre al massimo le dispersioni, sistemi fotovoltaici e recuperatori di calore ad alta efficienza per soddisfare il fabbisogno del complesso di energia elettrica ed acqua calda sanitaria e sarà utilizzata al massimo la luce naturale.

La realizzazione della piscina è inserita all’interno di una più complessiva rigenerazione dell’area del parco don Tonino Bello, di grande rilevanza per la valorizzazione dell’intera zona, e oggetto di un progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione già finanziato con risorse del bilancio comunale.

Comune di Rimini