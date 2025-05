Rimini. Avanzano i lavori per la “Ciclo Ovest 1”

Dopo il completamento delle opere strutturali della pista ciclo-pedonale denominata “Ciclo Ovest 1”, che passa sotto la nuova rotatoria tra la statale 16 e la statale 72 per San Marino, i lavori ora si concentrano sul tratto della ciclabile a monte, in prossimità di via Arno e via Bidente.

Le lavorazioni, in fase di completamento, riguardano la realizzazione della pista ciclo-pedonale sul lato monte denominata “Ciclo-Ovest”, che collega il Villaggio Primo Maggio al Parco della Cava. Questa fase di lavori, in particolare, si sta concentrando sulle cordolature, le recinzioni di confine e sull’illuminazione pubblica lungo l’intero percorso. A seguire, verrà installata la staccionata lungo il torrente Ausa, seguita dall’asfaltatura e dalla pigmentazione del manto, garantendo un allineamento cromatico con le altre piste ciclabili del territorio.

Si prevede che i lavori siano completati entro il mese di giugno, con l’apertura definitiva del percorso, prevista al termine dei collaudi necessari. Questo collegamento ciclabile rappresenta un pilastro fondamentale della nuova mobilità sostenibile nella regione, eliminando completamente le interferenze con il traffico veicolare. Il percorso, come noto, include tre sottopassi e facilita il collegamento tra il quartiere Villaggio 1° Maggio e il Parco Giovanni Paolo II.

L’intervento fa parte del vasto programma di opere complementari condotte da Autostrade per l’Italia, nell’ambito del potenziamento della A14 nel tratto romagnolo, con un particolare focus sui comuni di Rimini, Riccione, Coriano e Misano Adriatico.

Comune di Rimini