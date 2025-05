Rimini, “battaglia” tra ultras prima del match basket. Guerriglia urbana: bottiglie, bastoni e bombe carta vicino al Flaminio

Scene da vero e proprio campo di battaglia si sono consumate ieri sera, martedì 27 maggio, a Rimini, nei pressi del bar “Quattro Dodici 412” in via Redi, a pochi passi dal palazzetto Flaminio. Una cinquantina di ultras, con ogni probabilità appartenenti alla tifoseria forlivese, ha assaltato un gruppo di sostenitori riminesi seduti all’esterno del locale. Erano le 19:40, meno di un’ora prima dell’inizio della semifinale playoff di Serie A2 tra RivieraBanca Basket Rimini e Unieuro Forlì.

Agguato premeditato: esplode la violenza

Con il volto nascosto da cappucci e cappellini scuri, gli aggressori si sono presentati armati fino ai denti: bastoni, cinghie, bottiglie e perfino bombe carta. Un vero blitz punitivo nel cuore della città, sotto gli occhi attoniti di passanti e residenti. I clienti del bar hanno vissuto attimi di terrore. Alcuni sono riusciti a rifugiarsi all’interno del locale, che i gestori hanno immediatamente chiuso a chiave. Altri hanno cercato di resistere e difendersi, impugnando sedie e tavolini per rispondere all’assalto.

Tensione alle stelle, danni ovunque

Nel giro di pochi minuti la zona si è trasformata in un caos totale. Motorini rovesciati, vetri in frantumi, sedie e tavoli ridotti in pezzi. Due automobili sono state danneggiate gravemente. Fortunatamente, nonostante la violenza della rissa, nessuno è stato ricoverato in ospedale. Tuttavia, diversi partecipanti hanno riportato ferite e contusioni, come mostrano alcuni video amatoriali diffusi sui social.

La rivalità tra tifoserie finisce nel sangue

Non è la prima volta che l’ostilità tra le tifoserie di Rimini e Forlì degenera. La rivalità, acuita dalla posta in palio dei playoff, era già stata segnalata come ad alto rischio. A gennaio, infatti, la trasferta dei riminesi fu vietata per motivi di sicurezza. Martedì sera, nonostante il contingentamento dei biglietti per i tifosi ospiti (solo 200), i gruppi sono riusciti a entrare in contatto prima della partita.

Indagini in corso, possibili divieti per le prossime gare

La Digos ha aperto un’indagine e ha già acquisito numerosi filmati per identificare i responsabili. Le immagini mostrano aggressioni brutali, con giovani colpiti ripetutamente mentre erano a terra. Alla luce dei gravi disordini, il prefetto di Forlì sta valutando l’ipotesi di vietare la trasferta ai tifosi riminesi per le prossime due sfide in programma al Palafiera.

Un’altra serata di sport macchiata dalla violenza più cieca, che impone ora riflessioni serie sul controllo delle tifoserie e sulla tenuta dell’ordine pubblico in occasione di eventi ad alta tensione.