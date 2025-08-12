Rimini, blocca l’ambulanza durante un soccorso: 50enne rischia la denuncia

Attimi di incredulità domenica sera in viale delle Piante, a Rimini, quando una donna di 50 anni ha sottratto le chiavi dal cruscotto di un’ambulanza del 118 impegnata in un intervento di emergenza.

Il mezzo di soccorso era arrivato per assistere una persona in un’abitazione e, al termine delle prime cure, i sanitari stavano per ripartire – probabilmente per il trasporto in ospedale – quando si sono accorti che le chiavi erano sparite.

Costretti a fermarsi, hanno richiesto l’intervento di una seconda ambulanza, mentre sul posto giungeva anche una pattuglia dei carabinieri di Rimini, allertata poco dopo le 21.30.

La vicenda si è risolta in pochi minuti: le chiavi sono state ritrovate all’interno del veicolo e la donna è riapparsa, spiegando di averle prese “per evitare che qualcuno rubasse il mezzo”. Una motivazione che non ha convinto né i soccorritori né i militari, che hanno provveduto alla sua identificazione.

La 50enne italiana ora rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Fortunatamente il paziente soccorso non era in pericolo di vita e il contrattempo non ha compromesso le cure.